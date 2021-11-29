Украина
29 ноября 2021, 21:27
Заря взяла реванш у Александрии
За счет минимальной победы на поле соперников коллектив Скрипника теперь опережает "полиграфов" на девять очков.
Александрия — Заря, фото УПЛ
29 ноября 2021, 21:27
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Заря 0:1
Голы: Имереков, 16
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Копина, 83), Дрышлюк, Демченко (Спинелли, 46) — Кожушко (Новиков, 83), Устименко (Кирюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек — Сайядманеш, Назарина, Булеца (Кристиан, 80) — Гладкий, Шахаб (Громов, 80).
Предупреждения: Третьяков, Дрышлюк — Сайядманеш, Жуниньо