Украина

Футболист рассказал о становлении себя как футболиста.

Вингер донецкого Шахтера Тете рассказал о начале своей карьеры в Бразилии и проблемах молодежи в стране.

"Я жил не в самом благополучном районе. Мне помог Иисус Христос и футбол. Благодаря им я пошел правильным путем. В тех местах, где я жил, было много криминала. Много людей совершали ошибки. Но я концентрировался на футболе. Понимал, если пойду в другом направлении — последствий не избежать.

У меня были друзья, которые жили в криминальном районе и выбрали не тот путь. С него очень тяжело свернуть. Там очень просто. В Бразилии много наркотрафика, который влияет на все население. Я никогда не употреблял наркотики и алкоголь. Отдавался футболу, ведь знал, что он поможет мне развиваться", — сказал Тете в интервью каналу Бомбардир.

Отметим, что Тете — воспитанник Гремо. В Шахтер он перебрался в феврале 2019 года за 15 миллионов евро.

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