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Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 16-го тура УПЛ.

В ушедшем туре было много ярких эмоций и неожиданных результатов. Многие футболисты сумели хорошо проявить себя и абсолютно заслуженно попали в нашу символическую сборную.

Итоги 16-го тура УПЛ

В символическую сборную попали представители следующих клубов: 4 игрока Днепра-1, 2 футболиста Руха, 2 игрока Десны и по одному представителю от Динамо, Шахтера и Львова.

Вратарь: Игорь Литовка, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Голкипер Десны в матче против Черноморца имел много работы особенно в первом тайме. По воротам Литовки было нанесено 11 ударов, из них 4 в створ. Вратарь черниговской команды сыграл крайне надежно и не позволил одесскому коллективу забить хотя бы один гол.

Правый защитник: Никита Кравченко, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Крайний защитник днепрян был очень активен и много подключался к атакам. Стал автором голевой передачи на Пихаленка. Никита пробивал по воротам, но его удар шел мимо, а Пихаленок сумел подправить мяч, который залетел в угол ворот Ризныка.

Центральный защитник: Максим Белый, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Максим Белый стал непроходимой крепостью для Металлиста 1925. Он выиграл 100% единоборств и осуществил 9 перехватов мяча, тем самым помог своей команде не пропустить гол в этом поединке.

Центральный защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Защитник Шахтера провел очередной сильный матч в своей карьере. Николай в матче против Ингульца отдал больше всех передач – 136. Их точность была 90%. Также Николай чаще остальных вступал в единоборства в этом матче – 19 раз. К тому же Матвиенко отдал 2 ключевые передачи.

Левый защитник: Владислав Дубинчак, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Был очень активен в матче против Ворсклы. Чаще всех вступал в борьбу – 16 раз. Также Дубинчак больше всех сделал навесных передач – 6. Одна из них стала голевой на Артема Довбика.

Правый полузащитник: Алексей Гуцуляк, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Алексей Гуцуляк положил начало разгрому Ворсклы, забив на первых секундах матча. Также Алексей заработал пенальти, который не сумел реализовать Артем Довбик. Отметился еще одним голом в концовке встречи после выхода один на один с вратарем Ворсклы.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Центральный полузащитник Динамо провел неплохой поединок против Миная и снова был тем человеком, который покрывал большие расстояния с мячом. Отдал 100 передач с точностью 92%. Также чаще всех вступал в единоборства – 28 раз. В концовке встречи завершил сольный проход Сидорчука точным ударом и снял все вопросы о победителе в этой встрече.

Центральный полузащитник: Алексей Довгий, Львов

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Львову было очень тяжело в матче против Мариуполя. Подопечные Дулуба по большому счету не заслуживали победу в этом поединке. Алексей Довгий за матч сделал всего 14 передач, а в основном был занят оборонительными действиями. 15 раз вступал в борьбу и осуществил 5 перехватов. Довгий имел два момента в матче против Мариуполя и в одном из них сумел забить единственный гол в матче.

Атакующий центральный полузащитник: Андрей Тотовицкий, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Андрей Тотовицкий сумел забить гол в ворота Черноморца в первом тайме, когда его команда находилась под мощным давлением одесского коллектива. Когда во втором тайме силы начали покидать футболистов Черноморца, Тотовицкий стал тем футболистом, который организовывал быстрые контратаки своей команды, вполне мог забить второй гол и снять напряжение последних минут.

Левый полузащитник: Юрий Климчук, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Сольный проход Юрия Климчука в матче против Металлиста 1925 вполне может быть использован в презентации нашего чемпионата. Хавбек львовского коллектива не побоялся взять игру на себя и мощным ударом оформил комфортный счет 2:0 для своей команды.

Центральный нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Артем Довбик в матче против Ворсклы забил два гола и отдал голевую передачу на партнера. Этого более чем достаточно, чтобы попасть в символическую сборную тура. Имел Артем возможность оформить хет-трик, но не сумел переиграть с 11-метровой отметки Дмитрия Ризныка.

Сергей Горбаченко, Football.ua