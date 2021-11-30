Украина

Форвард "горняков" восстановился после травмы.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес вернулся в общую группу футболистов после травмы. Футболист оценил свою первую тренировку.

"Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость.

Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять", – сказал Мораес.

Отметим, что нынешний контракт Жуниора Мораеса с Шахтером заканчивается в конце 2021 года. О возможно его продлении со стороны клуба не было официальной информации.

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