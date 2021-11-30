Украина

Форвард приступил к тренировкам.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился после травмы и вернулся в общую группу футболистов.

Бывший форвард сборной Украины повредил крестообразные связки колена в апреле 2021 года.

Напомним, действующий контракт Мораеса рассчитан до конца текущего года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.

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