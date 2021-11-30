Форвард приступил к тренировкам.
Жуниор Мораес, Getty Images
30 ноября 2021, 14:40
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился после травмы и вернулся в общую группу футболистов.
Бывший форвард сборной Украины повредил крестообразные связки колена в апреле 2021 года.
Напомним, действующий контракт Мораеса рассчитан до конца текущего года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.
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