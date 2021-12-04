Украина

Полузащитник "горняков" — о своем дебютном мяче.

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу Шахтера и свой дебютный гол в составе "горняков".

"С начала сезона ждал гол. Первый гол за Шахтер – очень большое событие. Не уменьшая заслуг Мариуполя, где забил 8 мячей, дебютный за Шахтер был очень долгожданным.



Переживал, что отменят? Да, просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал. Мудрик переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.



Вначале было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а Львову было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед", — приводит слова Бондаренко официальный сайт "горняков".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Шахтером и ПФК Львов.