Украина

Защитник Львова подвел итоги противостоянию против Шахтера.

ПФК Львов в стартовом поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги потерпел сокрушительное поражение от донецкого Шахтера (1:6).

Шахтер — Львов 6:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник "золотых львов" Александр Романчук, нарушение правил со стороны которого в конце первого тайма подарило возможность хозяевам пробить пенальти, подвел итоги выступлениям своей команды в данном поединке.

"Мы понимали, что не будем играть первым номером, поэтому полноценно отдали перевес соперникам. Сзади должны были сыграть надежно, не давать Шахтеру создавать моменты.

В принципе, у нас это выходило. Мы забили гол, выигрывали, но первый тайм надо было все же сыграть на ноль", — с сожалением заключил футболист.

В следующем ПФК Львов сыграет дома против полтавской Ворсклы.