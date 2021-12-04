Защитник Львова подвел итоги противостоянию против Шахтера.
Александр Романчук, фото ПФК Львов
04 декабря 2021, 13:13
ПФК Львов в стартовом поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги потерпел сокрушительное поражение от донецкого Шахтера (1:6).
Шахтер — Львов 6:1 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, защитник "золотых львов" Александр Романчук, нарушение правил со стороны которого в конце первого тайма подарило возможность хозяевам пробить пенальти, подвел итоги выступлениям своей команды в данном поединке.
"Мы понимали, что не будем играть первым номером, поэтому полноценно отдали перевес соперникам. Сзади должны были сыграть надежно, не давать Шахтеру создавать моменты.
В принципе, у нас это выходило. Мы забили гол, выигрывали, но первый тайм надо было все же сыграть на ноль", — с сожалением заключил футболист.
В следующем ПФК Львов сыграет дома против полтавской Ворсклы.