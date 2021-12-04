Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и полтавская Ворскла.

Субботняя программа 17-го тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком во Львове, где местных Рух будет принимать полтавскую Ворсклу.

Леонид Кучук, на фоне победы над харьковским Металлистом 1925 (2:0), решил использовать с первых минут Сыча в центре обороны, в то время как Федорчук отправился в опорную зону.

Юрий Максимов, после разгрома от днепровского Днепра-1 (1:5), вновь смог рассчитывать на Руслана Степанюка, в то время как Челядин отправился в тройку центральных защитников.

Рух: Панькив — Роман, Белый, Сыч, Дидык — Федорчук, Сапуга — Альваренга, Таллес, Бойчук — Климчук.

Запасные: Ледвий, Притула, Рунич, Карабин, Мысык, Стаменкович, Мартынюк, Костевич, Карасюк.



Ворскла: Ризнык — Челядин, Чеснаков, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу — Степанюк, Кане — Рангел.