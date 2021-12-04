Предлагаем вашему вниманию обзор поединка первенства Украины.
Верес — Динамо, ФК Динамо
04 декабря 2021, 17:22
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одержало выездную победу над Вересом со счетом 3:0.
Дублем в составе киевлян отличился Беньямин Вербич, а еще один гол в свой актив записал Виктор Цыганков.
Верес — Динамо 0:3
Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров (Полюлях, 69), Петько — Дахновский, Панасенко (Гегедош, 69), Г. Пасич (Тимофеенко, 78) — Сергийчук (Шестаков, 69).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 79), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 86), Буяльский (Леднев, 88), Вербич (Де Пена, 86) — Гармаш (Кулач, 79).
Предупреждения: Панасенко, Дахновский, Гончаренко, Г. Пасич — Шапаренко.
Удаление: Немчанинов, 87.
На 65-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (промах).