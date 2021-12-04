Украина

Наставник Вереса высказался о состоянии газона в поединке с Динамо Киев.

В рамках семнадцатого тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо на выезде одолело Верес (3:0).

Главный тренер команды хозяев Юрий Вирт прокомментировал игру, а также высказался о состоянии газона на луцком Авангарде.

"Когда я увидел газон то понял, что будет много борьбы и мало футбола. Во втором тайме мы подарили Динамо два гола. Я смотрел видеоповторы и видел, как мы легко давали им забивать. Остались вопросы к футболистам по пропущенным мячам.

Динамо есть Динамо. Нужно выходить на трансферный рынок и усиливаться — очень тяжело бороться с такими командами. Что касается желтой карточки, то я так и не понял за что получил ее. Стоял, никого не трогал, что-то пенальти.. не понимаю.

Нужно быть профессионалами во всем. Пусть наши руководители накрывают поле, включают подогрев и делаю как нужно все. Чтобы мы играли в футбол, а не мучились", — заявил наставник в эфире Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Верес — Динамо.