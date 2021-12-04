Украина

Наставник полтавчан поделился мнением о ничьей с львовянами.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал исход встречи с Рухом (0:0) в 17-м туре УПЛ.

"Мы нормально начали, контролировали игру. Затем завершающий период первого тайма не доиграли, последовал сумбур. Так получилось, что получили пенальти в свои ворота. Благо, у нас в команде есть Дима, который выручает.

Футбол уже не тот, что был в теплую погоду, когда мы пытались контролировать мяч. Поле где-то не позволяло сыграть так, как мы планировали.

Бойко нас с Шахтером, когда судил, выгнал игрока в похожем эпизоде, когда игроки борются в штрафной площадке. Найти можно любую карту. Сначала желтую, потом… ну что ему мог сказать молодой парень, который заряженным и вышедший на замену?! Он же не пошел на вратаря в подкате во втором эпизоде! Тот что-то постоял, посмотрел, решил удалить игрока.

После провала в Днепре мы вышли сегодня бойцами. Мы знаем свои проблемы, но стараемся по ходу их разрешать. Степанюк не тренировался с нами неделю, вчера только присоединился, приехав из Ровно. Дома из-за ковида остался Йонас Тамм. Лидеров команды нам тяжело кем-то заменить. Мы хотели победить сегодня, поэтому результатом я недоволен", – рассказал Максимов в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в матче с Рухом Ризнык установил рекорд, отбив пенальти пятый раз кряду.