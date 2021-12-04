Украина

Голкипер Ворсклы вошел в историю украинского футбола.

Ворскла в рамках поединка 17-го тура чемпионата Украины отправилась во Львов на матч против Руха.

На 38 минуте поединка в ворота полтавчан был назначен одиннадцатиметровый удар, который парировал Дмитрий Ризнык.

Благодаря этому голкипер Ворсклы установил рекорд чемпионатов Украины. Теперь на его счету пять отбитых пенальти кряду.

Ранее по четыре одиннадцатиметровых удара подряд отбивали Рустам Худжамов, Игорь Шуховцев, Валерий Воробьев и Сергей Постранский.

Матч Рух — Ворскла начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.