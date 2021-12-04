В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Ворскла не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью.

На 38-й минуте поединка голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык отбил пенальти, установив рекорд чемпионатов Украины.


Рух — Ворскла 0:0

Рух: Панькив — Сыч, Дидык Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) — Климчук.

Ворскла: Ризнык — Челядин, Чеснаков, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль (Пешич, 75), Якубу — Степанюк (Кравчук, 46), Кане — Рангел.

Предупреждения: Белый, Бойчук, Альваренга — Пуцлин, Кравчук.

Удалание: Кравчук, 61.

На 38-й минуте Юрий Климчук (Рух) не забил пенальти (вратарь).