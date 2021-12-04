Предлагаем вашему вниманию обзор поединка украинского первенства.
Дмитрий Ризнык, ФК Ворскла
04 декабря 2021, 19:46
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Ворскла не выявили победителя, сыграв в нулевую ничью.
На 38-й минуте поединка голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык отбил пенальти, установив рекорд чемпионатов Украины.
Рух — Ворскла 0:0
Рух: Панькив — Сыч, Дидык Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) — Климчук.
Ворскла: Ризнык — Челядин, Чеснаков, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль (Пешич, 75), Якубу — Степанюк (Кравчук, 46), Кане — Рангел.
Предупреждения: Белый, Бойчук, Альваренга — Пуцлин, Кравчук.
Удалание: Кравчук, 61.
На 38-й минуте Юрий Климчук (Рух) не забил пенальти (вратарь).