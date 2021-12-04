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металлист 1925 - колос, фото упл
04 декабря 2021, 21:52
В семнадцатом туре Украинской Премьер-Лиги Металлист 1925 принимал на своем поле Колос.
Подопечные Валерия Кривенцова не сумели добыть очки в матче, а единственный гол на счету Диего Кариоки. К слову, харьковчане проиграли свой пятый матч кряду в национальном первенстве.
Обзор матча:
Металлист 1925 — Колос 0:1
Гол: Кариока, 27
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков (Квирквелия, 82), Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Протасов (Сакив, 73), Задерака, Голодюк, Ременюк — Зубков (Марлисон, 73).
Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Нуриев (Задоя, 64), Кариока (Костышин, 74), Ильин — Ситчинава (Лысенко, 59).
Предупреждения: Голодюк — Павловец.