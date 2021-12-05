Украина

Главный тренер харьковчан поделился эмоциями после игры с ковалевцами.

Валерий Кривенцов прокомментировал поражение Металлиста 1925 в поединке чемпионата Украины против Колоса.

"Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не получилось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.

Сколько раз Металлист 1925 пробил по воротам Колоса? Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.

Почему выпустил центрального защитника в конце? Я так решил", — приводит слова Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Колосом.