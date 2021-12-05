Украина

Полузащитник Руха прокомментировал ничейный исход поединка против Ворсклы.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на своем поле так и не суме распечатать ворота завершавшей игру в меньшинстве полтавской Ворсклы (0:0).

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После финального свистка, полузащитник "желто-черных" Валерий Федорчук прокомментировал исход данного противостояния для своей команды.

"Если сейчас оценивать то, как сложилась игра, то у нас были определенные моменты, где мы могли и должны были дожимать соперников.

Сегодня мы свои, можно сказать, 100%-е моменты не забили, поэтому, как говорят в футболе, где-то в следующих играх оно должно нам как-то воздаться.

В целом, за ту игру, которую мы сегодня сумели продемонстрировать, команду можно похвалить. Однако, легкий осадок все равно остался, так как не победили. Все необходимое для этого у нас было.

Необходимо отдать должное Ворскле — очень опытная команда, которая умеет играть на результат. Сегодня они выстояли", — подытожил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой матч против ровенского Вереса.