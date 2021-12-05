Украина

Денис Фаворов принес луганчанам три очка.

Заря в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Ингулец. Виктор Скрипник не мог рассчитывать на Сайядманеша, в атаке вышли Гладкий, Шахаб, Кабаев и Громов.

С первых минут встречи подопечные Сергея Лавриненко продемонстрировали, что не собираются отсиживаться в обороне и создали момент — Мацапура успел сориентироваться после удара головой соперника после подачи со штрафного и забрал мяч.

Тем не менее, самый острый шанс первой половины игры был у Зари, когда Артем Громов здорово пробил из-за пределов штрафной площади — Шуст вытянулся в струну и спас свою команду. Луганчанам далеко не сразу удалось полноценно завладеть территориальным преимуществом, Ингулец смело шел в атаку, что не позволял себе в прошлом туре в матче с Шахтером.

Также у команды Виктора Скрипника были пристрелки из-за пределов штрафной. Наиболее опасным, помимо удара Громова, был выстрел Цвека, но мяч прошел немного в стороне от ворот. Свисток арбитра отправил команды отдыхать при "сухом" счете на табло.

В начале второй половины игры команда Виктора Скрипника ринулась в атаку большими силами. Булеца получил мяч около чужой штрафной площади и с левой ноги пробил точно в угол — Шуст снова был на высоте. Свой момент был и у Ингульца, когда Козак получил мяч в десяти метрах от ворот и умудрился пробить мимо цели. Верный был шанс упущен.

Заря смогла ответить — да еще как! Фаворов получил мяч на дальней штанге и пробил головой — Шуст выручил, но добивание Дениса оказалось точным. 1:0. Ингулец довольно быстро мог восстановить паритет — Гопей подобрал мяч в чужой штрафной и из убойной позиции умудрился пробить над перекладиной.

Заря обязана была забивать второй, когда Булеца получил мяч в чужой штрафной и пробил ударом в одно касание, но мяч прошел рядом со штангой. Финальный свисток главного арбитр встречи зафиксировал минимальную победу луганчан.

Заря - Ингулец 1:0

Гол: Фаворов, 62

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Булеца — Громов, Шахаб (Фримпонг, 90), Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90)

Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак, Шишка (Головкин, 88), Коваленко — Гопей (Плохотнюк, 78)

Предупреждения: Вернидуб, Кабаев, Фаворов, Шахаб — Поспелов