Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и закарпатский Минай.

В продолжении воскресной программы 17-го тура украинской Премьер-лиги Александрия проведет домашний поединок против закарпатского Миная.

Юрий Гура, на фоне поражения луганской Зари (0:1), предпочел увидеть с первых минут Кирюханцева на правом фланге полузащиты, в то время как в опорную зону отправились Рыбалка и Дрышлюк, а Спинелли возглавит атаку.

Игорь Леонов, после поражения от киевского Динамо (0:2), отправил на левый фланг обороны Багайоко, в центр поля вернулся Месхи, а на позицию единственного форварда вышел Евгений Селезнев.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дрышлюк, Рыбалка — Кирюханцев, Калюжный, Третьяков — Спинелли.

Запасные: Ермаков, Мельник, Бухал, Кожушко, Одарюк, Демченко, Копина, Новиков, Устименко.



Минай: Кучер — Гончар, Семенко, Горин, Багайоко — Петрусенко — Ахмедзаде, Кулиев, Месхи, Кныш — Селезнев.