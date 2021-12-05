Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и закарпатский Минай.
Евгений Селезнев, фото ФК Минай
05 декабря 2021, 16:37
В продолжении воскресной программы 17-го тура украинской Премьер-лиги Александрия проведет домашний поединок против закарпатского Миная.
Юрий Гура, на фоне поражения луганской Зари (0:1), предпочел увидеть с первых минут Кирюханцева на правом фланге полузащиты, в то время как в опорную зону отправились Рыбалка и Дрышлюк, а Спинелли возглавит атаку.
Игорь Леонов, после поражения от киевского Динамо (0:2), отправил на левый фланг обороны Багайоко, в центр поля вернулся Месхи, а на позицию единственного форварда вышел Евгений Селезнев.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дрышлюк, Рыбалка — Кирюханцев, Калюжный, Третьяков — Спинелли.
Запасные: Ермаков, Мельник, Бухал, Кожушко, Одарюк, Демченко, Копина, Новиков, Устименко.
Запасные: Пеньков, Матич, Векляк, Хахлев, Байдал, Кобак, Коваленко, Билоног, Вишневский.
Минай: Кучер — Гончар, Семенко, Горин, Багайоко — Петрусенко — Ахмедзаде, Кулиев, Месхи, Кныш — Селезнев.
Матч Александрия — Минай начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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