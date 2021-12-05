Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и Мариуполь.

В завершении воскресной части 17-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна будет принимать Мариуполь.

Александр Рябоконь, на фоне победы над одесским Черноморцем (1:0), предпочел увидеть с первых минут в центре обороны Евгения Селина, а на левый фланг полузащиты отправился Владлен Юрченко. В паре форвардов сыграют Безбородько и Будковский.

Остап Маркевич, после поражения от ПФК Львов (0:1), выставил в стартовом составе Олега Очеретько в центральной линии, а Артем Холод отправился на острие атаки.

Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Болбат — Калитвинцев, Арвеладзе, Домбровский, Юрченко — Безбородько, Будковский.

Запасные: Мысак, Жук, Масалов, Ковтун, Картушов, Волошин, Белич, Дегтярев, Шевцов.



Мариуполь: Турбаевский — Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев — Чех — Кащук, Мишнев, Очеретько, Топалов — Холод.

Запасные: Жук, Босанчыч, Микицей, Удод, Спировский, Петерман, Хромей.



Матч Десна — Мариуполь начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.