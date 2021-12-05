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Александрия - Минай, фото Александрия
05 декабря 2021, 19:28
Александрия в рамках поединка чемпионата Украины принимала на своем поле Минай и добилась победы со счетом 3:0.
Подопечные Гуры вышли вперед усилиями Спинелли в середине первого тайма, а чуть позже Третьяков сделал счет 2:0.
Точный удар Дубры под занавес встречи снял все вопросы.
Обзор матча:
Александрия — Минай 3:0
Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дрышлюк, Рыбалка (Копина, 81) — Кирюханцев (Кожушко, 61), Калюжный (Демченко, 88), Третьяков (Одарюк, 88) — Спинелли (Устименко, 80).
Минай: Кучер — Гончар, Семенко, Горин, Багайоко (Билоног, 46) — Петрусенко — Ахмедзаде, Кулиев (Коваленко, 69), Месхи, Кныш — Селезнев (Кобак, 69).
Предупреждения: Хахлев, Кныш.