Украина

Коуч луганської команди поспілкувався з пресою після гри.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився своїми враженнями після перемоги над Інгульцем в УПЛ (1:0).

"Звісно важко завжди й всюди. Футбол — це завжди протистояння характерів, майстерності двох команд. Можна сказати ми здобули вистраждану перемогу. Було багато цікавих моментів і від нас, і від суперника ще при рахунку 0:0, але нам вдалося забити, цьому ми радіємо. Не хотілося при такому хиткому рахунку робити помилку.



Я лише хотів проводити екстренні заміни, але не довелося. Якщо у твоєму доступі є 5 замін, не обов’язково треба їх використовувати всі, ми почекали та випустили двох футболістів, які допомогли зберегти рахунок позитивним. Ми раді "сухій" перемозі. Але після забитого нами м’яча не сильно відчули тиск від суперника".

"Важлива перемога, адже прямі конкуренти втратили пункти у турнірній таблиці. Уся боротьба попереду, ми працюємо від гри до гри. Вже у четверг наступний поединок, а в неділю заключний матч у цьому році, а там відпочинок і підготовка до нового кола чемпіонату.

Дмитро Хомченовський ще не відновився після травми, а Єгор Назарина захворів. На щастя, не Ковід, ми його перевірили, всі тести негативні. У лазареті досі Максим Луньов, який підвернув ногу. Це зазвичай 2-3 тижні, тому ми на нього чекаємо, але не знаємо чи приєднається він до зимового відпочинку", — розповів Скрипник.

Відео голів та огляд матчу Зоря — Інгулець можна дивитися на Football.ua.