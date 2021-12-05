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Заря - Ингулец, УПЛ
05 декабря 2021, 16:36
В рамках 17 тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на Славутич-Арене обыграла Ингулец со счетом 1:0.
В довольно равном поединке команда Скрипника сумела все же добыть три очка благодаря голу от Фаворова во втором тайме.
Заря - Ингулец 1:0
Гол: Фаворов, 62
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Булеца — Громов, Шахаб (Фримпонг, 90), Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90)
Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак, Шишка (Головкин, 88), Коваленко — Гопей (Плохотнюк, 78)
Предупреждения: Вернидуб, Кабаев, Фаворов, Шахаб — Поспелов