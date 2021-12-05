Украина

Спеціаліст висловився щодо матчу в Запоріжжі.

Помічник головного тренера Інгульця Олег Стронціцький прокоментував поразку у матчі із Зорею в УПЛ (1:0).

"Команда провела сьогодні гарну гру, гідний бій дала супернику. Але, нажаль, ми знову не реалізували свої моменти, хоча за такий час вже заслужили забити бодай один гол.

Два хороших моменти ми не реалізували, не здобули позитивного результату. При всій повазі до суперника, ми більше заслужили на реалізацию.

Не вистачило нам реалізації. Не забиваеш ти — забивають тобі. Одразу пішла інверсія та після нашої нагоди ми швидко пропустили м’яч", — сказав Стронціцький.

Відео голів та огляд матчу Зоря — Інгулець можна дивитися на Football.ua.