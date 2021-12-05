Украина

Президент "горняков" не собирается отходить от футбола.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов заверил, что будет много вкладывать в клуб и не собирается его продавать.

"Сколько вложил в Шахтер за все годы? Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Я начинал – седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.



Сколько стоит клуб? Для того чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в Шахтер. Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.



Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце – с Шахтером, Шахтер – в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда", — приводит слова Ахметова официальный сайт "горняков".

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав Шахтера в 184,1 миллиона евро.