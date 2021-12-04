Украина

Вингер прокомментировал успех команды в Ровном.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями после поединка с Вересом в 17-м туре УПЛ.

Словенский вингер отличился двумя забитыми голами и помог киевлянам победить со счетом 3:0.

"Думаю, не только для нас матч был под вопросом. Судья пришла и сказала, что ничего там сложного не видит, все хорошо. В итоге – поле было очень тяжелым, играли будто на асфальте. Но мы сказали перед матчем, что нужно настроиться, всеми силами бороться до конца, чтобы завоевать три очка. И у нас это сегодня получилось.

Вы же видели, что было много длинных передач. Выбивали мяч, потому что было очень сложно его контролировать, он постоянно отскакивал. Поле было твердым. Тяжело играть на таком покрытии. Любая команда имела бы проблемы с таким полем. Думаю, во втором тайме мы начали играть увереннее с мячом, привыкли к полю, играли лучше.

У нас остались две очень важные игры. Даже если в Лиге чемпионов мы потеряли шансы, нужно играть ради престижа, себя и Динамо. Мы большой клуб, украинским командам необходимо хорошо выступать в еврокубках. Будем стараться последние два матча выиграть. Вы после каждого матча об этом спрашиваете. Мы не обращаем так много внимания на положение Шахтера. Будем стараться побеждать в каждом матче. Вы же видели, каким был матч Шахтера со Львовом. 1:1, 2:1 – все было нормально, а потом пошло куда-то... Мы смотрим на себя, Шахтер нас не интересует", – рассказал Вербич в комментарии официальному сайту клуба.

Представляем вашему вниманию также обзор матча Верес – Динамо.