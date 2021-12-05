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Президент Шахтера восхищается итальянским тренером.

Президент Шахтер Ринат Ахметов рассказал о впечатлении от работы нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

"У нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби. Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели. Мы играли с мадридским Реалом на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч.

Мы играли с Интером, 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения. Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит". Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку.



Вообще я хочу сказать, мне очень импонирует тренерский штаб, вы посмотрите, какие они мотиваторы. Я думаю, болельщики иногда смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно еще посмотреть, как Роберто бегает. Я хочу сказать, он душой переживает. Он любит футбол душой, всем сердцем. Тренерский штаб – это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это очень нравится.

Как можно не восхищаться Роберто, который, я хочу повторить, не боится? Не боится принимать такие решения. Который доверяет молодым игрокам. Что значит молодой игрок? Он может, по большому-то счету, повлиять на результат с плохой стороны. Он неопытный, ему нужно доверие. И он идет на то, чтобы дать это доверие. Он доверяет, он дает силы, дает уверенность, и я убежден, что мы будем восхищаться этими молодыми игроками", — приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Ринат Ахметов не собирается продавать Шахтер и готов много инвестировать в клуб.