Украина

Украинский специалист сумел достигнуть отметки в 100 матчей.

Победный поединок против Ингульца (1:0) стал для наставника луганской Зари Виктора Скрипника юбилейным во главе клуба.

Специалист провел ровно 100 матчей на тренерском мостике луганчан.

75 поединков пришлось на УПЛ, 19 встреч Заря провела в еврокубках под руководством Скрипника, а еще шесть поединков сыграла в Кубке Украины.

За 100 матчей Заря сумела добыть 54 победы, 30 матчей проиграла, а еще 16 поединков свела в ничью.

Следующий матч луганчане проведут против Буде-Глимта в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций.

Поединок состоится в четверг, 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.