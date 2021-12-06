Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и одесский Черноморец.
Евгений Исаенко, фото ФК Черноморец Одесса
06 декабря 2021, 18:49
Единственным вынесенным на понедельник поединком украинской Премьер-лиги оказалось противостояние между днепровским Днепром-1 и одесским Черноморцем.
Игор Йовичевич, на фоне разгрома полтавской Ворсклы (5:1), не стал менять стартовый состав своей команды.
Юрий Мороз, после поражения от черниговской Десны (0:1), решил использовать Дубко и Кузыка в оборонительной линии, а на позицию под нападающим отправился Исаенко.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.
Запасные: Юрчук, Логинов, Адамюк, Лучкевич, Ди Франко, Чуже, Билл, Когут, Русин.
Запасные: Варакута, Кадири, Вантух, Долгов, Брагару, Билошевский, Тлумак, Бугай, Штогрин.
Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе, Авагимян — Исаенко — Ванат.
Матч Днепр-1 — Черноморец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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