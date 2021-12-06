Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и одесский Черноморец.

Единственным вынесенным на понедельник поединком украинской Премьер-лиги оказалось противостояние между днепровским Днепром-1 и одесским Черноморцем.

Игор Йовичевич, на фоне разгрома полтавской Ворсклы (5:1), не стал менять стартовый состав своей команды.

Юрий Мороз, после поражения от черниговской Десны (0:1), решил использовать Дубко и Кузыка в оборонительной линии, а на позицию под нападающим отправился Исаенко.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.

Запасные: Юрчук, Логинов, Адамюк, Лучкевич, Ди Франко, Чуже, Билл, Когут, Русин.



Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе, Авагимян — Исаенко — Ванат.