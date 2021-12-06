Бразильский защитник Шахтера очень редко ошибается.
Марлон в борьбе с Джеко, getty images
06 декабря 2021, 22:12
Защитник донецкого Шахтера Марлон попал в список игроков с лучшей точностью передач в текущем сезоне во всем мире.
По итогам подсчетов Football Observatory CIES, бразильский футболист расположился на шестом месте с показателем 95,7%.
Лучшим в мире оказался Преснель Кимпембе — у него 97,3%. В пятерку также попали еще два игрока Пари Сен-Жермен: Тило Керек и Данилу Перейра.
Напомним, что Шахтер стал лучшим клубом в Лиге чемпионов по точности передач.