Украина

Бразильский защитник Шахтера очень редко ошибается.

Марлон в борьбе с Джеко, getty images

Марлон в борьбе с Джеко, getty images

Защитник донецкого Шахтера Марлон попал в список игроков с лучшей точностью передач в текущем сезоне во всем мире.

По итогам подсчетов Football Observatory CIES, бразильский футболист расположился на шестом месте с показателем 95,7%.

Лучшим в мире оказался Преснель Кимпембе — у него 97,3%. В пятерку также попали еще два игрока Пари Сен-Жермен: Тило Керек и Данилу Перейра.

Напомним, что Шахтер стал лучшим клубом в Лиге чемпионов по точности передач.