Украина

В список команды Роберто Де Дзерби вошли 22 футболиста.

Тренерский штаб донецкого Шахтера во главе с Роберто Де Дзерби огласил заявку на поединок четырнадцатого тура УПЛ против Колоса. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

В список донецкой команды вошли 22 футболиста, среди которых не нашлось места для двух защитников — Марлона и Виктора Корниенко, а также нападающего Даниила Сикана.

Напомним, матч Колос — Шахтер пройдет сегодня, 7 ноября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.