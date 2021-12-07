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Хорватський спеціаліст розповів про успіх дніпрян.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу над Чорноморцем (3:1) у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги.

"Дуже непроста гра вийшла, і так воно було і очікувано. Після перемоги над Ворсклою відповідальність за результат зростає і сьогодні відчувався мандраж. А грати проти таких команд, як Чорноморець, котрі не мають таких високих цілей, як ми — це дуже небезпечно. І після пропущеного голу нам довелося боротися із собою, і в результаті вдалося переломити хід матчу.

Думаю, що з такою грою «Чорноморець» буде забирати багато очок у інших команд. У перерві ж я просто намагався заспокоїти хлопців і налаштувати їх на процес, який нам дасть результат. Ми далі були мотивовані, а це надало нам емоції і швидкі рухи.

Довбик для нас дуже важливий футболіст, але коли його в’яжуть одразу двоє, то у нього залишається менше простору, і якщо він раніше більше брав гру на себе, то тепер починає більше грати на інших. Він може і асист віддати, і сам забити, і в конратаці допомогти. Для нас він, безумовно, ключовий гравець", – розповів Йовічевіч на післяматчевій прес-конференції.

Пропонуємо вашій увазі також огляд матчу Дніпро-1 – Чорноморець.