Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка украинского первенства.

В матче 17 тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле одержал уверенную победу над одесским Черноморцем (3:1).

Счет в матче был открыт уже на 12 минуте, когда результативным ударом отметился Исаенко, который вывел "моряков" вперед. Спустя семь минут Пихаленок сравнял счет. Затем на 64 минуте Довбик реализовал пенальти, а окончательную точку в матче поставил Игнатенко спустя семь минут.

Обзор матча:

Днепр-1 — Черноморец 3:1

Голы: Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 — Исаенко, 12



Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек (Чуже, 90+1), Гуцуляк, Назаренко (Ди Франко, 55) — Довбик.



Черноморец: Кучерук — Путря (Вантух, 72), Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Кадири, 72), Авагимян (Брагару, 82) — Исаенко (Бугай, 80) — Ванат (Тлумак, 80).



Предупреждения: Нельсон, Назаренко – Авагимян, Вачиберадзе, Цитаишвили, Путря, Кадири.