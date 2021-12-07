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В Швейцарии состоятся четыре жеребьевки Евро-2022 и Евро-2023.

В среду, 8 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдут четыре жеребьевки Евро-2022 и Евро-2023 для юношеских сборных U-17 и U-19. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Первая церемония состоится в 11:00 по киевскому времени — это будет жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023 для сборных U-19. Здесь своих соперников ожидает нынешняя команда U-18, которую возглавляет Сергей Нагорняк. По итогам жеребьевки будет сформировано 13 групп. Элитный отборочный раунд пройдет в Португалии весной 2023 года. Сборная Мальты получила прямую путевку в финальную стадию, как хозяин турнира.

Вторая церемония запланирована на 12:00 и на ней пройдет жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023 для сборных U-17 (нынешние U-16). По ее итогам будет сформировано 13 групп, а элитный раунд пройдет в Нидерландах и Испании. Хозяином финальной стадии турнира будет сборная Венгрии.

В 13:00 пройдет жеребьевка элит-раунда отборочного цикла Евро-2022 для сборных U-19. Здесь сыграет команда Владимира Езерского, которая походу квалификации обыграла Мальту и Финляндию, а также расписала мировую с Польшей. Здесь будет семь групп по четыре команды. В финальную стадию турнира, которая пройдет с 18 июня по 1 июля 2022 года в Словакии, пройдут только победители квартетов.

Последняя жеребьевка запланирована на 15:00 и это будет жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2022 для сборных U-17. В этой процедуре станут известны соперники подопечных Олега Кузнецова, которые по ходу квалификации проиграли Уэльсу, а затем обыграли Казахстан и Португалию. 32 сборные сформируют восемь групп. В финальный турнир, который будет проходить в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своей группы.

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