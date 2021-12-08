Украина

Команда Сергея Нагорняка сыграет против Швеции, Кипра и Косово.

Сегодня, 8 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023, где своих соперников узнала сборная Украины U-19 (нынешняя U-18, игроки 2004 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Во время жеребьевки было сформировано 13 групп по четыре команды. Две первые команды и лучший обладатель третьего места среди всех групп (по результатам матчей с первой и второй командами в группе) весной 2023 года сыграют в отборочном элит-раунде, который пройдет в Португалии.

Сборная Мальты получила прямую путевку в финальную стадию, как хозяин турнира. К ней присоединятся победители семи групп отборочного элит-раунда.

По итогам жеребьевки, где команда Сергея Нагорняка находилась в корзине А, "сине-желтым" достались такие соперники, как Швеция, Кипр и Косово.

Результаты жеребьевки отборочного раунда Евро-2023 (U-19):

Группа 1: Чехия, Греция, Швейцария, Андорра.

Группа 2: Турция, Болгария, Азербайджан, Люксембург.

Группа 3: Украина, Швеция, Кипр, Косово.

Группа 4: Ирландия, Венгрия, Уэльс, Гибралтар.

Группа 5: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Эстония.

Группа 6: Австрия, Румыния, Латвия, Литва.

Группа 7: Испания, Бельгия, Россия, Албания.

Группа 8: Франция, Шотландия, Исландия, Казахстан.

Группа 9: Англия, Дания, Грузия, Черногория.

Группа 10: Норвегия, Сербия, Северная Македония, Сан-Марино.

Группа 11: Хорватия, Израиль, Финляндия, Фарерские о-ва.

Группа 12: Германия, Словакия, Белоруссия, Армения.

Группа 13: Нидерланды, Словения, Северная Ирландия, Молдова.

Хозяева мини-турниров, которые будут проходить с 30 мая по 14 июня или с 19 по 27 сентября 2022 года, будут определены позже.