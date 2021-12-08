Украина

Ноа Нехар будет выступать за юношескую команду "бело-синих".

Алжирский воспитанник Монако Ноа Нехар подписал контракт с киевским Динамо. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

"С большой гордостью объявляю о подписании моего первого профессионального контракта с киевским Динамо. Я благодарю свою семью, моему агентству VV Consulting и всем моим родственникам за их поддержку на новом этапе моей жизни. Самое сложное впереди", — написал Нехар.

Отметим, что агентство VV Consulting было создано бывшим вице-президентом Монако Вадимом Васильевым. Из этого же агентства Динамо подписало Самбу Диалло, с которым был продлен контракт на пять лет.