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Football.ua выделяет лучших в 17-м туре УПЛ.

Очередной тур УПЛ позади. Не обошлось без крупных счетов. Было забито много голов и были достаточно неожиданные результаты. Самое время выделить лучших футболистов в туре.

Итоги 17-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали следующие игроки: 2 игрока Днепра-1, 2 игрока Динамо, 2 игрока Шахтера, 2 игрока Александрии и по одному представителю Зари, Ворсклы и Мариуполя.

Вратарь: Дмитрий Ризнык, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Без преувеличения можно говорить о том, что очки в этом туре в матче против Руха полтавская Ворскла заработала именно благодаря своему голкиперу. Дмитрий Ризнык имел большое количество работы. Рух пробивал по его воротам 24 раза, из которых 5 раз в створ. xG Руха 2,2 говорит о том, что у хозяев поля моменты были очень даже убойными. Отдельно отмечаем сейв после удара с пенальти.

Правый защитник: Денис Фаворов, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Правый защитник Зари забил единственный гол в напряженном матче против Ингульца и позволил своей команде одержать минимальную победу в матче, который для луганчан складывался очень непросто.

Центральный защитник: Каспарс Дубра, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Не так давно латышский защитник Александрии забил свой первый гол за Александрию, а вот в матче против Миная Дубра забил уже второй. Это был третий гол в матче, который подвел итоговую черту.

Центральный защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Николай Матвиенко выдал очередную хорошую игру за Шахтер. Единственный футболист на поле, чье количество передач перешагнуло отметку в 100 – 123. Точность этих передач была на уровне 93%. При этом это не были только передачи поперек — это в том числе были вертикальные передачи с обострением, а также 3 ключевые передачи на счету Николая.

Левый защитник: Андрей Цуриков, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Активность Андрея Цурикова позволила Александрии преуспеть в атаке. Настырные подключения и точные навесы стали неразрешимой задачей для Миная. С его передачи забил Спинелли, и именно Цуриков подавал угловой, после которого забил Дубра, хоть и не после прямой передачи Андрея.

Опорный полузащитник: Александр Пихаленок, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 2

В тяжелый момент для своей команды пошел в высокий отбор, заставил ошибиться защитника Черноморца и взял на себя ответственность пробить с дальней дистанции. Гол Пихаленка позволил Днепру-1 отыграться. В третьем забитом голе именно Пихаленок кинул в прорыв Довбика, который уже сделал голевую передачу на Игнатенко.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Виктор Цыганков в матче против Вереса забил гол и отдал голевую передачу. Имел предпосылки к тому, чтобы забить больше. Вспоминаем хотя бы незабитый удар с 11-метровой отметки после повторного исполнения пенальти. Очередной сильный матч в исполнении Цыганкова.

Атакующий полузащитник: Алексей Кащук, Мариуполь

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Мариуполь создавал очень много в матче против Десны. И если Артем Холод свои возможности растрачивал, то Кащук их реализовывал. Забил два гола, поучаствовал и в третьем забитом голе, но этого оказалось недостаточно для победы.

Атакующий полузащитник: Беньямин Вербич, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Словенский хавбек Динамо вышел на матч против Вереса с первых минут. Мирча Луческу немного удивил всех таким своим выбором, ведь Вербич у румынского специалиста играет крайне мало. Сам же Беньямин в этом матче ответил нам на вопрос, почему именно он появился на поле с первых минут. Его два гола в ворота Когута позволили Динамо добыть победу и не нервничать в концовке поединка.

Левый полузащитник: Михаил Мудрик, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Взрывная скорость и активность Мудрика на фланге позволила Шахтеру добыть три очка в матче против Львова. В матче, который складывался для его команды очень непросто. Во втором тайме Мудрик на левом краю создавал разницу, постоянно снабжал своих партнеров мячом и создавал убойные моменты для взятия ворот. По итогу записал на свой счет три голевые передачи.

Нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Артем Довбик продолжает записывать голевые действия на свой счет в каждом матче. На сей раз фактурный форвард Днепра-1 в матче против Черноморца записал на свой счет гол и голевую передачу.

Сергей Горбаченко, Football.ua