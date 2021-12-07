Украина

Новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано на пять лет.

Вингер киевского Динамо Самба Диалло подписал новый контракт с "бело-синими". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Новое соглашение с 18-летним сенегальцем, который выступает за команду Динамо U-19 рассчитан на пять лет.

Напомним, Диалло перебрался в состав Динамо минувшим летом, подписав однолетний контракт. В нынешнем сезоне он провел пять поединков в Юношеской лиге УЕФА, в которых забил пять голов. Также у него 10 голов в 13 поединках чемпионата Украины U-19.

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