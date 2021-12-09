Украина

Александр добрался до солидной отметки.

Александр Караваев сыграл за Динамо Киев в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.

Данный поединок стал для украинского полузащитника 100 в карьере в футболке действующего чемпиона страны.

На счету Александра Караваева 68 игр — в чемпионате Украины, 21 — в еврокубках, 8 — в Кубке Украины, 3 — в Суперкубке Украины.

Напомним, что ранее Александр Караваев провел 40 матч в составе национальной сборной Украины.