Александр добрался до солидной отметки.
Александр Караваев, фото Динамо
09 декабря 2021, 10:58
Александр Караваев сыграл за Динамо Киев в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.
Данный поединок стал для украинского полузащитника 100 в карьере в футболке действующего чемпиона страны.
На счету Александра Караваева 68 игр — в чемпионате Украины, 21 — в еврокубках, 8 — в Кубке Украины, 3 — в Суперкубке Украины.
Напомним, что ранее Александр Караваев провел 40 матч в составе национальной сборной Украины.