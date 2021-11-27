Украина

Украинский защитник высказался о победе над Минаем в рамках УПЛ.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с закарпатским Минаем, победителем из которого вышли игроки столичного клуба.

Защитник "бело-синих" Александр Караваев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Да, игра была очень тяжелой, но если бы мы реализовали свои моменты, то матч закончился бы еще после первого тайма. Однако Минай – очень хорошая команда, которая показывает свой характер и сражается на футбольном поле в каждом матче. Считаю, что им не везет, ведь они заслуживают находиться гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому желаю Минаю удачи, а нашу команду поздравляю с победой, которая была нам очень нужна".

"Ощущалась ли фанатская атмосфера? Да, ведь многие пришли посмотреть на свою команду и на Динамо. Многие просили автограф или общее фото. Мы видим это в любом городе. Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую ​​погоду.

"Трудно ли было переключиться после поражения Баварии? Это всегда сложно. В Лиге чемпионов другая атмосфера, другой стадион, другой соперник, против которого тяжело играть, но при этом и он сам разрешает играть. Это совсем другой, топ-уровень, к которому нужно стремиться, и на котором хочется выступать", — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

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