ЧМ-2022. Отбор
Защитник добрался до юбилейной отметки.
Александр Караваев, getty images
17 ноября 2021, 21:59
Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.
Как сообщает официальный сайт УАФ, для Александра Караваева это был 40 матч в футболке национальной команды.
Благодаря этому футболист Динамо Киев поднялся на 33 строчку среди гвардейцев сборной Украины. За 40 матчей Караваев отметился голом и 11 результативными передачами.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.