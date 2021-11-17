ЧМ-2022. Отбор

Защитник добрался до юбилейной отметки.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

Как сообщает официальный сайт УАФ, для Александра Караваева это был 40 матч в футболке национальной команды.

Благодаря этому футболист Динамо Киев поднялся на 33 строчку среди гвардейцев сборной Украины. За 40 матчей Караваев отметился голом и 11 результативными передачами.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.