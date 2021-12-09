Украина

Функционер оценил важность заключения сделки с опытным футболистом.

Накануне, донецкий Шахтер объявил о продлении соглашения со своим нападающим Жуниором Мораесом, который имел шансы покинуть клуб уже во время ближайшего зимнего трансферного окна, однако в конечном итоге решил задержаться в стане "горняков" до конца текущего сезона.

Генеральный директор Сергей Палкин положительно воспринял решение 34-летнего исполнителя выступать за "оранжево-черных" еще в течение полугода, о чем сообщил в своем интервью клубной прессе, также оценив вклад Мораеса в успехи команды.

"У Жуниора была серьезная травма. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Но в последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают.

Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода.

Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много.

Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес — очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.

Прежде всего, хочется подчеркнуть, что он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит — это пример для нашей молодежи.

Все мы — и тренерский штаб, и менеджмент — верим, что он все-таки вернется на прежний уровень. То, как он себя ведет, как позиционирует, его профессиональное отношение к делу, тренировочный процесс, — мы верим, что все вместе это даст результат.

Из всех голов Мораеса за Шахтер мне запомнился гол в ворота Лиона. Насколько я помню, он тогда забил два гола, но один из них очень запомнился. Это была очень важная игра, и соперник был очень сильный. После того гола болельщики Лиона говорили: вы покупаете игроков за 20–30 миллионов евро, а вот смотрите, какой шикарный футболист и какие голы он вам "наклепал". Если навскидку, то именно это.

Отзывы тренерского штаба у Жуниоре очень положительные. Опять же, серьезная травма, все были в неведении. Но та неделя, которую он тренируется, собственно, и есть причина того, что было решено попробовать. Мы верим, что опыт, который у него есть, растерять невозможно.

Жуниор нам очень пригодится, в чемпионате Украины особенно, потому что он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть.

Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше. Хотя, повторюсь, в тренировочном процессе он выглядит очень и очень хорошо", — заключил представитель дончан.

Отметим, что Мораес уже присутствовал в заявке на заключительный матч еврокубковой кампании "горняков" против Шерифа (1:1), однако на поле так и не появился.

Ближайшей игрой, в которой может получить шанс украинский футболист станет заключительный для Шахтера поединок первой части украинской Премьер-лиги в гостях у Александрии.