Украина

Вингер "горняков" мечтает о Премьер-лиге.

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон не заинтересован в переходе в итальянский Сассуоло.

Ранее в прессе появилась информация о том, что "горняки" были бы не против обменять Манора на Жереми Бога из итальянского клуба и доплатить 10 миллионов евро.

Скауты Сассуало присутствовали на игре Шахтера против Интера на Сан-Сиро две недели назад и были впечатлены израильтянином. Но Соломона такой вариант не устраивает, сообщает Sport5.

По информации источника, футболист считает, что через несколько лет он может переехать в Англию, так как мечтает играть в АПЛ.

Также сообщается, что если Шахтер и продаст Соломона в другой клуб, то будет вынужден заплатить процент от перепродажи Маккаби Петах-Тиква, который прописывался при трансфере.

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