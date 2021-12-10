Украина

Вашему вниманию самые интересные моменты поединка УПЛ.

В заключительном матче первой части сезона Ингулец на своем поле удержал победу над Десной.

На голы Поспелова и Полегенько подопечные Рябоконя сумели ответить точным ударом Дегтярева. За пять минут до конца основного времени матча Опанасенко оставил хозяев поля в меньшинстве, однако Десна не сумела воспользоваться численным преимуществом в заключительные минуты матча.

Обзор матча:

Ингулец — Десна 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярев, 56



Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак (Коробенко, 87), Шишка, Коваленко (Смоляков, 82) — Гопей (Бартулович, 78).



Десна: Мысак — Сафронов, Цымбалюк (Будковский, 46), Селин — Завийский, Волошин, Арвеладзе (Картушов, 69), Юрченко, Болбат — Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).



Предупреждения: Коваленко, Опанасенко — Дегтярев, Селин, Сафронов



На 85-й минуте был удален Евгений Опанасенко (Ингулец) (второе предупреждение).