Украина

Наставник Шахтера прокомментировал волевую победу своей команды в матче УПЛ.

В рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер в гостях сумел переломить ход поединка с Александрией и добыть волевую победу (2:1).

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби высказался об итогах противостояния, а также прокомментировал ряд вопросов, касаемо действующих футболистов команды.

"Сегодня была очень сложная победа. Думаю, этот матч был сложнее предыдущих, ведь здесь газон не располагал к игре в футбол. Очень жаль, ведь в Украине есть страсть к футболу, есть хорошее телевидение и журналисты, но ваши газоны — ужасны. На таком поле очень легко получить травму и сложно играть в футбол.

Последние месяцы были очень сложными для Мораеса. Он показал себя профессионалом и честным человеком. Я чувствовал, что он может решить исход этого матча. Мои эмоции после его гола показывают то, насколько этот поединок был важен для нас.

Перед каникулами футболисты играют "на чемоданах", поэтому было очень сложно. Я рад, что мы победили. У нас фантастические футболисты. Те, кто более старший — я восхищаюсь ими. От Пятова до Мораеса и Марлоса.

Сегодня Марлос не сыграет из-за травмы. Я не веду переговоры, поэтому не знаю ничего об этом. Мне будет очень жаль, если он уйдет", — сказал итальянский специалист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Де Дзерби прокомментировал контракт Марлоса, который подходит к концу.