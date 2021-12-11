Украина

Наставник "горняков" прокомментировал возможный уход одного из лидеров команды.

Один из лидеров донецкого Шахтера Марлос может вскоре покинуть клуб, контракт с которым истекает в конце 2021 года.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал возможную потерю натурализованного украинца, отметив важность футболиста для команды.

"Марлос стал настоящим открытием для меня. Невероятный человек, к тому же отыгрывал важную роль в команде. Мне жаль будет с позиции тренера, если он покинет клуб. Он не раз менял ход игры в нашу пользу.

Кроме того, мне будет очень жаль по-человечески — это человек с ценностями. Очень хороший парень", — сказал итальянский специалист на Youtube-канале BurBuzz.

Напомним, Марлос не попал в заявку Шахтера на матч с Александрией.

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