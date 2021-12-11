Украина

Хавбек днепровского клуба рассказал о процессе адаптации в Украине.

Хорватский полузащитник СК Днепр-1 Невен Джурасек подвел итоги первой половины чемпионата Украины.

Кроме того, футболист поделился планами на отпуск, а также рассказал о процессе адаптации в украинском коллективе.

"Мы счастливы, ведь у нас семь побед подряд, учитывая Кубок Украины. Завершаем первую половину сезона на третьем месте и планируем вернуться еще сильнее.

Наша команда — это что-то особенное. Я почувствовал это с первых дней в клубе — ребята меня очень хорошо приняли, много помогали. Вместе мы хорошо поработали и наше третье место является плодом работы каждого футболиста.

Сегодня мы празднуем, а уже через два дня отправляемся в отпуск. Сначала поеду домой к семье и девушке, а потом будем решать исходя из ковидной ситуации в разных странах", — приводит слова Джурасека официальный сайт Днепра-1.

Ранее итоги первой половины сезона в исполнении днепрян подвел Александр Пихаленок.