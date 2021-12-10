Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал итоги первой половины сезона в исполнении своей команды.

В заключительном матче 2021 года СК Днепр-1 обыграл в гостях Мариуполь (3:0).

Один из авторов забитых мячей Александр Пихаленок прокомментировал итоги первой половины сезоне в исполнении своей команды, а также поделился планами на зимний перерыв.

"Мы прошли очень сложный путь, чтобы побеждать от матча к матчу. Это заслуга всей команды. Посмотрите, как все поменялось: в прошлом сезоне в этот же период времени мы были на последнем месте. Дай Бог, чтобы все так продолжалось и наши результаты только улучшались.

Сейчас я отправлюсь домой к семье. Будем отдыхать с женой и ребенок, вместе и встретим Новый Год", — приводит слова хавбека днепрян официальный сайт клуба.

Ранее исход поединка прокомментировал наставник Днепра-1 Игор Йовичевич.