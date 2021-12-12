Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал победу над Александрией.

Донецкий Шахтер в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги сумел в непростом гостевом поединке одолеть Александрию (2:1).

Александрия — Шахтер 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении встречи на КСК Ника, полузащитник "горняков" Манор Соломон, на счету которого оказался первый гол его команды в этот вечер, оценил качество игры.

"Игра получилась достаточно сложной для Шахтера. Жесткий газон и очень самоотверженный соперник. Могу только поздравить Александрию с хорошим матчем.

В свою очередь, мы невероятно счастливы от этой победы. Это очень важные три очка", — подытожил футболист.

В первом туре после зимней паузы донецкий Шахтер сыграет в гостях у харьковского Металлиста 1925.