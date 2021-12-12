Украина

Полузащитник Вереса прокомментировал ничейный исход матча против Руха.

В заключительном туре украинской Премьер-лиги в 2021 году ровенский Верес в домашнем поединке не сумел обыграть львовский Рух (1:1).

Верес — Рух 1:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "красно-черных" Сергей Петько поделился с журналистами своими впечатлениями от игры команды в данном поединке.

"Мы сильно расстроены результатом данной игры, так как вели по ходу матча. Не было у нас много моментов, это необходимо признать, но мы использовали тот редкий хороший шанс, который нам представился.

Выигрывали по ходу игры и по ее содержанию, но этот пенальти… По моему мнению, его не было. Именно поэтому мы и расстроены сегодняшней ничьей и потерей очков", — с сожалением заявил футболист.

В следующем туре ровенский Верес сыграет в гостях у полтавской Ворсклы.