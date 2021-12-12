Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и харьковский Металлист 1925.

Воскресная часть восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Одессе, где местный Черноморец будет принимать харьковский Металлист 1925.

Юрий Мороз, после поражения от днепровского Днепра-1 (1:3), сделал всего одно изменение в стартовом составе своей команды — в полузащиту вместо Вачиберадзе отправился Кравченко.

Валерий Кривенцов, на фоне поражения от ковалевского Колоса (0:1), смог рассчитывать на выход с первых минут Крыськива в центре полузащиты, а Савин разместился по правую руку от него.

Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян — Исаенко — Ванат.

Запасные: Варакута, Кадири, Билошевский, Скорко, Брагару, Штогрин, Тлумак, Бугай, Вантух.



Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Задерака, Ременюк — Марлисон.