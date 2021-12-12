Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и харьковский Металлист 1925.
Дмитрий Крыськив, фото ФК Металлист 1925
12 декабря 2021, 13:27
Воскресная часть восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Одессе, где местный Черноморец будет принимать харьковский Металлист 1925.
Юрий Мороз, после поражения от днепровского Днепра-1 (1:3), сделал всего одно изменение в стартовом составе своей команды — в полузащиту вместо Вачиберадзе отправился Кравченко.
Валерий Кривенцов, на фоне поражения от ковалевского Колоса (0:1), смог рассчитывать на выход с первых минут Крыськива в центре полузащиты, а Савин разместился по правую руку от него.
Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян — Исаенко — Ванат.
Запасные: Варакута, Кадири, Билошевский, Скорко, Брагару, Штогрин, Тлумак, Бугай, Вантух.
Запасные: Шелихов, Кверквелия, Западня, Потимков, Квакич, Батюшин, Протасов, Фабиньо, Островский.
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Задерака, Ременюк — Марлисон.
Матч Черноморец — Металлист 1925 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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